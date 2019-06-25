Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 25 июня в 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.
Обновлено в 14:29
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний".
Обновлено в 13:04
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Онкологи назвали способы снизить риск развития рака груди
Бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон, в свою очередь, отметил, что снизить риск развития этого онкологического заболевания можно благодаря физическим нагрузкам.
Обновлено в 12:33
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Общество
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Спорт
Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года
В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
Обновлено в 13:35
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42