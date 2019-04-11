Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 10:47

К 16:35 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09% и достиг 7971,53 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,17% до 26202,44 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08% до 2891,7 пункта, сообщает ПРАЙМ.
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Биржи США закрылись преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей

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Иррациональное поведение рынков типично для поздней стадии экономического цикла

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Фондовый рынок США открылся на положительной территории

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Фондовый рынок США растет на открытии торгов

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Американские индексы в минусе, несмотря на воодушевляющую статистику по рынку труда

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Обновлено в 02:58
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Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

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Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

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Меган Маркл и принц Гарри решили скрыть рождение ребенка

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
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Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

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Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве

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"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
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