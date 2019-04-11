Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 10:47
К 16:35 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09% и достиг 7971,53 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,17% до 26202,44 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08% до 2891,7 пункта, сообщает ПРАЙМ.
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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
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По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
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Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Обновлено в 09:38
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В сеть выложили первые фото салона кроссовера Aston Martin DBX
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"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
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