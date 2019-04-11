Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 11 апреля в 10:47

К 16:35 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09% и достиг 7971,53 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,17% до 26202,44 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08% до 2891,7 пункта, сообщает ПРАЙМ.
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