Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 11 апреля в 10:47
К 16:35 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09% и достиг 7971,53 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,17% до 26202,44 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08% до 2891,7 пункта, сообщает ПРАЙМ.
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Иррациональное поведение рынков типично для поздней стадии экономического цикла
Глас Народа11 апреля в 01:03
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