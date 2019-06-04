Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:21
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.
Обновлено в 19:28
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас
Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова после отравления химическим веществом остается тяжелым.
Обновлено в 11:14
Футбол
Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны.
Обновлено в 11:02
Авто
На ПМЭФ показали золотой Aurus Senat
Российский лимузин Aurus Senat золотого цвета представили на променаде Экспофорума, где состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:14
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Хоккей
Павел Дацюк может подписать контракт с «Автомобилистом»
Обновлено в 01:44
Космос
Транспортный космоплан будет запущен в 2022 году
Представители Европейского космического агентства сообщили, что их первый беспилотный транспортный космоплан многоразового использования Space Rider будет запущен в 2022 году.
Обновлено в 17:36
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Футбол
Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании
Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
Обновлено в 15:30
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Общество
Что обещают звезды: гороскоп по знакам зодиака на июнь
Лев Для Львов июнь пройдет под знаком работы на благо общества.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии
Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок
Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено в 18:24
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36