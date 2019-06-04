Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:21
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Кино
Не взлетел: Первые отзывы на фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Обновлено в 05:52
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Общество
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане
Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2»
Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Авто
АвтоВАЗ стал непубличной компанией
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Политика
Мэр города в Алабаме предложил «уничтожать» геев
После публикации отставки мэра потребовали правозащитники.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
Обновлено в 05:07
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.
Обновлено в 04:39
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский: «Слава богу, меня лечит не Супрун»
Президент Украины Владимир Зеленский презрительно высказался о компетенциях исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
Обновлено в 06:24
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
Rognan построен на роботизированной платформе Ori и работает с линией мебели IKEA Platsa.
Обновлено вчера в 15:01
Культура
Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве
Обновлено вчера в 17:33
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета привезли сегодня, 5 июня, на площадку Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:32
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54