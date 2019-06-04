Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:21

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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