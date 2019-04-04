Экономика
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 10:41
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», инвесторы оценивают статданные и следят за развитием торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,21% и достиг 2879,37 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Происшествия
Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки
Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
В ПФР назвали сроки перевода СНИЛС в электронный формат
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что перевод бумажных СНИЛС в электронный формат займет около трех месяцев.
Обновлено в 19:06
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Авто
В Китае придумали вертикальную парковку авто
В Китае проходит тестирование вертикальная парковка автомобилей. Видеозапись нового размещения машин опубликовал Ruptly на YouTube.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о радостном событии в своей жизни
Известная российская актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала о радостном событии в своей жизни.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Кирове суд постановил заблокировать iTunes и Play Market
Прокурор Юрьянского района Кировской области нашел в iTunes и Play Market приложения, пропагандирующие криминал и содержащие оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 18:37
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph
Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Обновлено в 10:45
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Футбол
Юрию Семину нравится, как ругается матом Сергей Шнуров
Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии
Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Политика
Обама рассказал, как на него повлияло президентство
Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.
Обновлено в 20:39