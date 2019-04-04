Экономика
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 10:41
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», инвесторы оценивают статданные и следят за развитием торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,21% и достиг 2879,37 пункта.
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