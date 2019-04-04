Экономика

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 10:41

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», инвесторы оценивают статданные и следят за развитием торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,21% и достиг 2879,37 пункта.
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Биржи США не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США

ПРАЙМ16:42

Индексы Dow и S&P в плюсе при поддержке Facebook и Boeing; в фокусе - торговые переговоры

Financial One11:08

Фондовая Америка начала торги в зеленой зоне

Финмаркет09:53

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт10:41
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Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено в 12:45
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

США планируют создать систему отслеживания пусков гиперзвуковых ракет

Соединённые Штаты запланировали в течение трёх лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвукового вооружения.
Обновлено в 02:44
Наука

Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких

Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.
Обновлено в 02:23
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк

В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Вертикальную парковку изобрели в Китае

В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.
Обновлено в 02:11
Кино

Фрэнсис Форд Коппола начал работу над главным проектом в своей жизни

Обновлено в 09:55
Политика

США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле

Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
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