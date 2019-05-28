Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 28 мая в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне
Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Первым делом обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Кино
Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Тьмы»
На официальном канале Netflix в YouTube опубликован трейлер второго сезона немецкого сериала «Тьма».
Обновлено в 06:22
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
В Италии умерла собака, жившая 10 лет у могилы хозяина
Владельцем собаки был немец Альфред, переехавший на Искью много лет назад.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Кино
«Игру престолов» обогнал в рейтинге сериал «Чернобыль»
Обновлено в 10:40
Футбол
«Спартак» опубликовал график подготовки к новому сезону
"Спартак" в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону.
Обновлено в 10:37
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Ливень с грозой и градом, о котором предупреждали Гидрометцентр и МЧС утром 30 мая, достиг центральных районов столицы.
Обновлено в 09:32
Политика
В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Космос
Крупнейшая «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Карликовая планета 2007 OR10, крупнейший "безымянный" мир Солнечной системы, будет названа в честь Гунгуна, китайского бога воды, сообщил астроном Майкл Браун, один из ее первооткрывателей.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав рассказал о снижении числа курильщиков до 5% к 2035 году
Согласно документу, к 2035 году число курящих людей в России сократится до 5%. Раньше Минздрав называл срок до 2050 года.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Происшествия
Петербургские суды массово заводят дела на иностранных мигрантов
В восемь районных судов завели 80 по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда), сообщает объединенная пресс-служба судов.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30