Финансы

Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходныхРБК вчера в 02:11

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Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.
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