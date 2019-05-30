Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходныхРБК вчера в 02:11

Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.

Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходных

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