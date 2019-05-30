Финансы
Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходныхРБК вчера в 02:11
Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.
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Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Украина изменит армейские звания в соответствии со стандартами НАТО
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в армии в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Полицейских из Кабардино-Балкарии задержали за взятку 42 млн рублей
В Кабардино-Балкарии 12 сотрудников МВД задержаны по подозрению в создании преступного сообщества и получении взятки в 42 млн рублей.
Обновлено в 05:39
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Наушники Bose Noise Cancelling Headphones 700 оценены в 400 долларов
Компания Bose представила беспроводные наушники с шумоподавлением, получившие описательное название Bose Noise Cancelling Headphones 700.
Обновлено в 03:08
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Транспорт
В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за съемок фильма
Движение по участкам улицы Россолимо, Малому Боженинскому и Олсуфьевскому переулкам полностью перекроют 2 июня.
Обновлено в 02:48
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Хоккей
Защитник Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо»
Обновлено в 05:18
Политика
В Лондоне стало больше российских дипломатов
В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ
Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.
Обновлено вчера в 22:26
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Происшествия
В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Рада обратилась к ООН и ПАСЕ с осуждением политики России в отношении коренных народов
Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам различных стран с осуждением политики России в отношении представителей коренных народов.
Обновлено в 05:00
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04