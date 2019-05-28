Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским.
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Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
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В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
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Космос
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Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%.
Обновлено в 07:02
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Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Политика
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Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
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Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
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В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной
Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
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Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Политика
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Обновлено в 10:55
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Обновлено в 12:54
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
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Стала известна дата выхода игры Death Stranding
На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
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