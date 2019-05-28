Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Биржи США закрылись снижением на 0,7-0,9% на опасениях по торговым отношениям с Китаем

ПРАЙМ16:42

Уолл-стрит закрывается в минусе, Dow Jones — на минимуме с февраля

REGNUM16:52

4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продать

Financial One27 мая в 06:18

Фондовая Америка открылась в красной зоне

Финмаркет10:00

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт10:27

Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходных

РБК02:11

Фондовые индексы США находятся под давлением

Finam.Ru13:20
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Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Экономика

Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе

Обновлено в 15:41
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского

По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским.
Обновлено в 16:11
Происшествия

В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек

Обновлено в 20:00
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Космос

Возросла вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника

Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%.
Обновлено в 07:02
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество

В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено в 20:26
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Политика

Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 16:54
Общество

Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы

Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
Обновлено в 19:41
Здоровье

В США выходили самого маленького в мире ребенка

Обновлено в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
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