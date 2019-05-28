Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Биржи США закрылись снижением на 0,7-0,9% на опасениях по торговым отношениям с Китаем

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Уолл-стрит закрывается в минусе, Dow Jones — на минимуме с февраля

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Фондовая Америка открылась в красной зоне

Финмаркет10:00

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт10:27

Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходных

РБК02:11

Фондовые индексы США находятся под давлением

Finam.Ru13:20
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Футбол

Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание

«Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка», — приводит слова Азара BBC.
Обновлено в 17:01
Транспорт

Движение на фиолетовой ветке метро введено в график

Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.
Обновлено в 16:38
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено в 15:47
Космос

Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

Обновлено в 21:36
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

Что делать предпринимателям, которые не желают «кормить» коррупционеров

Специалисты рассказали об актуальных проблемах, с которыми может столкнуться каждый предприниматель, об угрозах со стороны представителей власти и необходимости повышения правовой грамотности населения.
Обновлено в 14:12
Общество

Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит

Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено в 23:30
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено в 22:55
Здоровье

В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Общество

Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Общество

В Петербурге владельцы закрыли суши-бар с неприличным названием

Обновлено в 08:06
Происшествия

ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы

Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено в 15:47
Космос

Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама

Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

Мигранты искали лучшей жизни во Франции, но оказались на Украине

Двое нелегальных переселенцев из Бангладеш хотели попасть во Францию в прицепе фуры, однако их "удивлению и растерянности" не было предела, когда вместо bonjour они услышали "привітання" Пограничной службы Украины.
Обновлено в 19:47
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Гаджеты

Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T

Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено 27 мая в 13:05
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
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