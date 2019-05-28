Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира
Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Обновлено в 07:21
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Футбол
Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Здоровье
В Карелии появилось сообщество больных рассеянным склерозом
Сообщество людей, живущих с диагнозом «рассеянный склероз», появилось в Карелии.
Обновлено в 07:00
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Авто
BMW представила обновленный кроссовер X1
Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД
С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Космос
100 лет назад была впервые проверена теория относительности
Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Политика
Закон об импичменте внесли в Раду
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте президента.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36