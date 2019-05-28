Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
Обновлено в 08:58
Футбол
Natus Vincere и Winstrike могут обменяться игроками состава CS:GO
Игрок состава Winstrike Teama по CS: GO Кирилл Boombl4 Михайлов в ближайшее время может перейти в Natus Vincere.
Обновлено в 04:12
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»
Один из лидеров голландского "Аякса" Маттейс де Лигт попал под трансферный прицел мадридского "Реала", - утверждает в среду Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Зеленский вылетел на шахту «Лесная» во Львовской области
Обновлено в 08:47
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян
С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 03:48
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев открыто заявил, что хотел бы жениться на другой женщине
В своей новой записи в «Инстаграме» шоумен заявил, что с радостью бы женился на певице Алле Пугачевой, которая, как известно, замужем за мужчиной, который намного младше нее.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объявила о свадьбе
Популярная телеведущая Регина Тодоренко объявила в микроблоге о том, что выходит замуж за певца Влада Топалова, с которым она официально оформила свои отношения 25 октября 2018 года.
Обновлено в 05:57
Футбол
Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека
В результате пострадали водитель Renault, пассажирки автомобилей Dodge и Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 09:30