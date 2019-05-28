Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже
Взрыв газового баллона разрушил семь боксов в гаражном кооперативе Воронежа.
Обновлено в 03:25
Политика
Матвиенко заявила, что Совфед не изменит законы из-за дела Арашукова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рабочая группа верхней палаты парламента, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены в связи с ситуацией с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, решила, что действующих законов достаточно для «отсеивания» людей, имеющих сомнительную репутацию.
Обновлено в 01:22
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Больных ВИЧ россиян оставили без бесплатного лекарства
Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Apple представила новый iPod touch
Компания Apple представила обновление медиаплеера iPod touch.
Обновлено в 02:59
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
Обновлено в 03:01
Театры
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.
Обновлено в 00:33
Политика
Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Обновлено в 04:34
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Ребенку не могут сделать прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины
Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.
Обновлено вчера в 02:19
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Наука
Как грипп помогает пневмонии
Известно, что гриппу часто сопутствует бактериальная инфекция, как если бы вирус помогал бактериям прийти в дыхательные пути.
Обновлено 27 мая в 00:11
Наука
Самый быстрый поезд в мире показали в Китае
В Китае уже есть действующий поезд на магнитной подушке .
Обновлено 27 мая в 15:48
Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии
Обновлено вчера в 12:19
Транспорт
Строить станцию метро «Коммунарка» в Москве планируется в конце года
Начать строительство станции метро "Коммунарка" Коммунарской линии метро планируется в конце 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксёнов.
Обновлено в 04:16
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.
Обновлено вчера в 17:20