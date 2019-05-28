Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28

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Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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