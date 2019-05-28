Экономика
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:28
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», в то время как инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,48% и достиг 2893,08 пункта.
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Авто
Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене
Обновлено в 06:10
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Кино
Горбачёв ещё не смотрел сериал «Чернобыль»
Сериал телеканала HBO «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель
Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Футбол
Малиновский не перейдёт в «Спартак»
По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Обновлено в 10:06
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Экс-руководитель Украины Леонид Кравчук объяснил, зачем новому президенту понадобилось возвращать украинское гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:30
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Росгвардии назвали действия сотрудников в ходе конфликта на фестивале Mayday адекватными ситуации
В Росгвардии называли тактические действия своих сотрудников во время конфликта на фестивале Hip-Hop Mayday адекватными ситуации.
Обновлено в 09:31
Спорт
Исинбаева назвала Загитову своей любимой фигуристкой
Обновлено в 07:39
Политика
Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Обновлено в 10:05
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Футбол
Финал женской Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Гетеборге
Шведский Гетеборг примет финал женской Лиги чемпионов в 2021 году.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49