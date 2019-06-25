Финансы

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:26

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в США

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Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

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Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

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Происшествия

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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

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В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
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Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

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ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.
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США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В Италии арестовали более 120 мафиози

Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

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Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
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Обновлено в 01:26
Общество

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе

Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

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Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

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Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Костромской области произошёл пожар в детском лагере

В Костромской области в Шарьинском районе произошло возгорание в корпусе частного детского лагеря «Золотой колосок», никто не пострадал, все эвакуированы.
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Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
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Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

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Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Общество

Раскрыты многомиллионные расходы Минпромторга на командировки

Transparency International сообщила о многомиллионных затратах Минпромторга на иностранные командировки.
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Общество

Леопард из Приморья заблудился на границе между Россией и Китаем

Турист из Китая смог запечатлеть на фото дальневосточного леопарда у погранперехода на территории Китая.
Обновлено в 02:28
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