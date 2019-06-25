Финансы
Индексы Уолл-стрит замерли в ожидании саммита G-20REGNUM 10:15
«Затишье» на Уолл-стрит длится второй день подряд — рынок ждет саммита G-20 в Осаке — прежде всего, переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Политика
Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
Обновлено в 09:15
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Обновлено в 08:15
Авто
Появились первые изображения обновленного Skoda Kodiaq
На прошлой неделе Skoda приступила к тестам обновленного кроссовера Kodiaq – тестовый прототип новинки оперативно засняли фотошпионы.
Обновлено в 12:38
Культура
Никита Панфилов и «Пес» начинают новое расследование: стартовали съемки новых серий для НТВ
Телеканал НТВ приступил к съемкам четвертого сезона популярного детектива «Пес».
Обновлено в 15:28
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Гаджеты
В России начали продавать дешевые ноутбуки Lenovo для игр и работы
Первый ноутбук предназначен для комфортной работы, в частности, с документами, а второй — для игр.
Обновлено в 16:15
Общество
Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе
Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 16:12
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Политика
Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным
Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Происшествия
На военном складе в Казахстане продолжаются взрывы
На юге Казахстана на военном складе продолжаются взрывы.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35