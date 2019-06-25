Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
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Обновлено в 11:16
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Обновлено в 07:50
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Финансы
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Обновлено в 05:16
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В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
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Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
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Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео
Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
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