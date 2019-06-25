Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
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19 и 20 июня 2019 года во Владивостоке компания «Информационный центр» провела восьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности».
Обновлено в 20:00
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Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
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Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
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Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Общество
Кукиш вместо новой библиотеки и асфальта: тюменские чиновники вновь не сдержали слово
Стоит ли удивляться тому, что оно уже покосилось, в крыше и полу образовались дыры, которые местные жители пытаются латать, но это не помогает: в дождь – с потолка капает, в морозы в здании царит холод, потолок того и гляди свалится на головы посетителей.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
США назвали ложью обвинения в блокировании гумпомощи в Рукбан
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Обновлено в 20:14
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
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Обновлено в 11:23
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 20:15
Политика
Украинский депутат устроил скандал во время речи серба о Крыме в ПАСЕ
Представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
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