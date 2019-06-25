Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
Обновлено в 03:05
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»
Обновлено вчера в 08:02
Энергетика
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Транспорт
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.
Обновлено в 01:08
Авто
Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга
Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
Обновлено вчера в 12:00
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
IKEA запустит сервис по аренде мебели в России в 2020 году
IKEA может запустить проект по сдаче мебели в аренду в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
СКР возбудил новые дела после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса после артиллерийского обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 26 июня пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков
Обновлено в 01:31
Общество
Леопард с «двойным гражданством» заблудился между Россией и Китаем
Дальневосточный леопард, которого сфотографировал турист из КНР в районе российско-китайской границы между приморским селом Краскино и городом Хуньчунем провинции Цзилинь, попал в первые полосы газет в Китае.
Обновлено в 00:47
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В петербургском ресторане бизнесмена обокрали на 2,5 миллиона рублей
Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Обновлено в 02:59
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59