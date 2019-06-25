Финансы

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:26

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС

REGNUMвчера в 16:55

Фондовые индексы США перешли к снижению

Финмаркетвчера в 10:01

Торги в США проходят на пессимистичной волне

Finam.Ruвчера в 13:00

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории

Росбалтвчера в 10:26

Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в США

РБКвчера в 09:26

Индексы США завершили вторник в минусе на заявлениях главы Федрезерва

ПРАЙМвчера в 16:34

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

Глас Народавчера в 01:51
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Энергетика

В Башкирии снова подорожал бензин

Как сообщил UFA.AIF.RU сотрудник заправки, литр бензина марки АИ-92 подорожал на 25 копеек и теперь стоит 41,40 руб. Atum-92 стал дороже на 15 копеек — 42 руб за литр.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»

Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Сильные дожди в Забайкалье пришли из Монголии – синоптики

Дожди в Забайкалье пришли из Монголии.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов.
Обновлено вчера в 21:44
Игры

Релизный трейлер The Sinking City

Издатель Bigben Interactive и разработчики из студии Frogwares опубликовали релизный трейлер своего лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено вчера в 06:39
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено 24 июня в 06:28
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Авто

Составлен обзор кроссовера Ford EcoSport

В Набережных Челнах стартовало производство обновленного кроссовера Ford EcoSport.
Обновлено в 00:36
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании

Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке

СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 12:06
Космос

Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов

Обновлено 24 июня в 20:20
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Интернет

Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту

Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял "доверие Киева" из-за возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Энергетика

Правительство решило не сдерживать цены на бензин

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено вчера в 04:04
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
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