Финансы

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:26

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС

REGNUMвчера в 16:55

Индексы США завершили вторник в минусе на заявлениях главы Федрезерва

ПРАЙМвчера в 16:34

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

Глас Народавчера в 01:51

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории

Росбалтвчера в 10:26

Фондовые индексы США перешли к снижению

Финмаркетвчера в 10:01

Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в США

РБКвчера в 09:26

Торги в США проходят на пессимистичной волне

Finam.Ruвчера в 13:00
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Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол

«Милан» заинтересован в переходе Фекира

Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

На Выборгском шоссе горит автосалон Форд

В ночь с 25 на 26 июня очевидцы сообщили, что на севере Санкт-Петербурга, на Выборгском шоссе, горит автосалон Форд.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Красноярцев в июле ждет увеличение тарифов ЖКХ

В Красноярске в июле произойдет очередная индексация тарифов ЖКХ.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 12:06
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Кино

Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено 24 июня в 06:28
Экономика

Сбербанк запустил перевод средств с кредитных карт на дебетовые

Клиенты банка получат возможность осуществлять мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карточки.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья

Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория допустила, что ее родные могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено вчера в 03:21
Космос

NASA сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союза»

Обновлено вчера в 01:32
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

По предварительным данным, причиной стала вода из-под крана.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено вчера в 20:59
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