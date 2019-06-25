Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 25 июня в 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Обновлено в 06:37
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Политика
Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
Обновлено в 14:04
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский выразил непонимание роли Медведчука в переговорах с Москвой
Лидер Украины считает, что между странами не должно быть посредников Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах между Киевом и Москвой выполняет лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 11:45
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Политика
Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста
Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Обновлено в 13:23
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" раскрыли отдельные ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 13:45
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Политика
ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Общество
Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви
В прошлом году Mercedes-Benz делал это дважды – после того, как процитировал Далай Ламу в публикации в Instagram, а компания GAP была вынуждена извиняться из-за фото футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-китайского моря.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04