Финансы

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 25 июня в 10:26

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Политика

Путин пригласил Трампа на юбилей Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года в Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков телеканалу «Россия 24».
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Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
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Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Экономика

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
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Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Политика

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Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
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Авто

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Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
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Обновлено в 05:59
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Мария Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
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В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича

Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
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Путин пообщался с Меркель на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
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«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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"Проходит встреча Александра Новака с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом", - сказано в нем. Ранее сегодня в Осаке при сопредседательстве Новака прошло седьмое заседание Российско-Японского Консультационного энергетического совета.
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Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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