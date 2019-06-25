Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 25 июня в 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
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