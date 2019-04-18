Финансы
Фондовый рынок США открылся без единой динамикиРосбалт вчера в 11:06
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как трейдеры оценивают благоприятную макростатистику из США, а также информацию об итогах расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
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Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
Обновлено в 09:17
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Музыка
Weeknd, SZA и Трэвис Скотт спели для «Игры престолов»
SZA, Weeknd и Трэвис Скотт выпустили новую песню "Power Is Power", вдохновлённую сериалом "Игра престолов".
Обновлено в 08:33
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео инцидента в московском кафе «Кофемания», в ходе которого группа молодых людей, среди которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей заведения — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 08:20
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Сотрудники Первого канала возмутились гонорарами приглашенных звезд
19 апреля портал «Госновости» сообщил, что сотрудники федерального канала возмутились тем, что звездам платят многомиллионные гонорары, в то время как персонал получает низкие зарплаты.
Обновлено в 07:05
Политика
Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:29
Экономика
Миллер обсудил вопросы сотрудничества с Shell
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом вопросы сотрудничества компаний по проектам, в частности проекта «Сахалин-2», говорится в сообщении российской компании.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Политика
Украина ждет дебатов кандидатов перед вторым туром выборов президента
Украина ждет дебатов кандидатов перед вторым туром выборов президента.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сообщила об уходе из театра
Мнения поклонников Настасьи Самбурской разделились.
Обновлено в 08:32
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
СМИ назвали возможную причину смерти Цывиной
Ранее актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть Цывиной. Цывина скончалась 18 апреля на 56-м году жизни.
Обновлено в 07:52
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Общество
Крупную теплостанцию Челябинска переведут на газ
О необходимости перевода тепловой электростанции Челябинска ТЭЦ-2 на газ сегодня сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на Всероссийском экологическом форуме "Чистая страна", который проходит в Челябинске.
Обновлено в 08:10
Общество
Собянин обещал реформировать службу занятости Москвы за полтора года
Служба занятости Москвы станет эффективнее в течение года-полутора лет.
Обновлено в 09:04
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27