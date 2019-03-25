Фондовый рынок США открыл неделю в «красной зоне»REGNUM 10:26

Основные индексы Уолл-стрит открыли торги снижением на фоне прогнозов о грядущем спаде мировой экономики, 25 марта передает агентство Reuters.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Шоу-бизнес Ксения Собчак бросила все дела ради премьеры Константина Богомолова Ксения Собчак полностью подстроила свой график под жизнь своего нового возлюбленного — Константина Богомолова.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.

Единоборства Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Политика СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией» Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Елена Беркова впервые назвала причину развода с Андреем Стояновым Елена Беркова впервые назвала причину развода с Андреем Стояновым, оформленным в прошлом году.

Экономика Naspers разместит свои зарубежные интернет-активы на бирже Euronext Сегодня южноафриканская медиагруппа Naspers сообщила, что она объединит все свои иностранные интернет-активы, включая доли в компаниях, занимающихся интернет-рекламой, доставкой еды, платежами и другими видами связанной с интернетом деятельности, в единую компанию, которую затем разместит на бирже Euronext Amsterdam.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Политика Пенс рассказал, когда Трамп признает суверенитет Израиля над Голанами Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.