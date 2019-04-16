Финансы

Фондовый рынок США остановился после бурного ростаREGNUM 15:02

Фондовый рынок США находится в «зеленой зоне», однако основные индексы прервали наметившийся в начале торгов бурный рост, 16 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовый рынок США снизился в понедельник

Финмаркет02:05

Индекс Dow Jones вырос после квартальных отчетов крупных компаний США

REGNUM21:57

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт10:38

Индекс S&P500 близок к историческому максимуму

Finam.Ru08:05

Биржи США выросли на отчетах компаний

ПРАЙМ17:00

Уолл-стрит снизилась из-за слабых отчетов банков

Financial One03:13

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБКвчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Обновлено в 15:00
Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 10:17
Футбол

«Барселона» обыграла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

Те деньги и не те. Как выживает молодая мама в декрете и как живет областная власть

Марина живет в пестренькой десятиэтажке на краю спального микрорайона Саратова.
Обновлено в 18:57
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Экономика

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Общество

Минфин России предложил запретить моментальные онлайн-лотереи

Министерство финансов России вышло с инициативой запретить моментальные онлайн-лотереи, которые работаю в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 20:46
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Космос

Астронавт Кристина Кук задержится на орбите почти на год

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси в Москве

В районе Москвы Орехово-Борисово Южное произошла авария с участием такси и автобуса, в результате которой два человека получили травмы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичной полиции.
Обновлено в 20:59
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