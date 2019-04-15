Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman SachsREGNUM 10:20
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Общество
Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию
В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах
Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год.
Обновлено в 05:53
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Спорт
Официально: Ралли-марафон Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
После десяти лет в Южной Америке главный ралли-марафон планеты в 2020-м переедет в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 09:29
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Общество
В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях
В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Обновлено в 06:04
Общество
Госдума пояснила, кто из пенсионеров имеет право на перерасчет выплат
Госдума пояснила, кто из пенсионеров имеет право на перерасчет выплат.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Экономика
40% россиян не имеют никаких сбережений
Около 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Опубликованы новые тарифы на проезд по платным трассам
Согласно исследованиям, проведённым Росстатом, в 2018 году уровень роста потребительских цен составил 4,3%. Таким образом, проезд по участкам трассы М-3 «Украина» для легковых автомобилей подорожал на 5-10 рублей, для грузовых на 10-20 рублей.
Обновлено в 06:08
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву
Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.
Обновлено в 04:46
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика
NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма
Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50