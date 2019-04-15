Экономика

Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman SachsREGNUM 10:20

Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт10:45

Биржи США открылись снижением после отчета Goldman Sachs

ПРАЙМ10:20

Уолл-стрит снизилась на фоне слабых отчетов крупнейших банков

Financial One10:43

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБК09:22

Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs

REGNUM10:20

Американские фондовые индикаторы снижаются в ходе торгов

Финмаркет10:25
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Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Из аптек изымаются поддельные глазные капли

При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика

Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Общество

Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию

В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Происшествия

Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год.
Обновлено в 05:53
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Общество

«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Спорт

Официально: Ралли-марафон Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии

После десяти лет в Южной Америке главный ралли-марафон планеты в 2020-м переедет в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 09:29
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Общество

В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях

В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Обновлено в 06:04
Общество

Госдума пояснила, кто из пенсионеров имеет право на перерасчет выплат

Госдума пояснила, кто из пенсионеров имеет право на перерасчет выплат.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Экономика

40% россиян не имеют никаких сбережений

Около 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 03:15
Транспорт

Опубликованы новые тарифы на проезд по платным трассам

Согласно исследованиям, проведённым Росстатом, в 2018 году уровень роста потребительских цен составил 4,3%. Таким образом, проезд по участкам трассы М-3 «Украина» для легковых автомобилей подорожал на 5-10 рублей, для грузовых на 10-20 рублей.
Обновлено в 06:08
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву

Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.
Обновлено в 04:46
Политика

Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика

NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма

Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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