Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman SachsREGNUM 10:20

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Здоровье Из аптек изымаются поддельные глазные капли При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Общество В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.

Политика Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Политика ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Общество Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".

Происшествия Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год.

Экономика ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22% Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.

Общество «Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Спорт Официально: Ралли-марафон Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии После десяти лет в Южной Америке главный ралли-марафон планеты в 2020-м переедет в Саудовскую Аравию.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Здоровье Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.

Общество В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.

Транспорт Опубликованы новые тарифы на проезд по платным трассам Согласно исследованиям, проведённым Росстатом, в 2018 году уровень роста потребительских цен составил 4,3%. Таким образом, проезд по участкам трассы М-3 «Украина» для легковых автомобилей подорожал на 5-10 рублей, для грузовых на 10-20 рублей.

Политика Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Политика NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.