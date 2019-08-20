Финансы
Фондовый рынок США немного просел на открытииREGNUM 09:56
Основные индексы фондового рынка США начали торги на уровнях немного ниже вчерашнего закрытия, 20 августа передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:08, Ашберн
Здоровье
Минздраву предложили опробовать на себе советы по укреплению здоровья
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил Минздраву опробовать на сотрудниках своих учреждений рекомендации, касающиеся питания, штрафов за перекуры и тестирования на алкоголь.
Обновлено в 12:27
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Общество
Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети
Пользователи социальных сетей раскритиковали битву помидорами "Томатина", которую 18 августа устроили петербуржцы на стадионе "Кировец".
Обновлено в 13:30
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Происшествия
Посольство России подтвердило гибель двух граждан РФ в Греции
Посольство Российской Федерации в Афинах подтвердило информацию о гибели двух российских граждан при крушении вертолета в Греции.
Обновлено в 15:09
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Наука
Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками
Новое исследование ученых показало, что прогулка в парке или на природе доставляет человеку счастье в такой же степени, как и Рождество, а также другие праздники.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у сына экс-председателя Мосгордумы недвижимость на сумму более 4,5 миллиардов рублей
Как говорится в расследовании ФБК, Илья Платонов – сын депутата Владимира Платонова, ранее приобрел квартиру на Пречистенской набережной в Москве и особняк на Рублевке.
Обновлено в 16:00
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Футбол
Ефремов получил травму крестообразной связки колена
Обновлено в 06:03
Общество
Назван самый шумный и самый тихий город Ростовской области
Шесть муниципалитетов Ростовской области попали в рейтинг самых тихих и громких городов страны.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено в 04:24
Наука
Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс
Ученые провели исследование на крысах, чтобы установит влияние космической радиации на их организм.
Обновлено в 11:54
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено в 10:48