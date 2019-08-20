Финансы

Фондовый рынок США немного просел на открытииREGNUM 09:56

Основные индексы фондового рынка США начали торги на уровнях немного ниже вчерашнего закрытия, 20 августа передает агентство Reuters.
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