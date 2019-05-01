Экономика
Фондовый рынок США «не может определиться»REGNUM вчера в 10:44
Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно — Dow Jones вырос на открытии, S&P 500 и Nasdaq открылись в «красной зоне», 30 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
Уолл-стрит может открыться без внятной динамики после экономических данных
Financial One29 апреля в 09:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России
При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Здоровье
Названы 5 мешающих похудению привычек
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Экономика
Акции Европы побили рекорд спокойствия
Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Авто
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Футбол
Салах: «Почти каждый день плакал на чемпионате мира»
Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах до сих пор грустит из-за травмы в киевском финале Лиги чемпионов, из-за которой он не смог нормально выступить на чемпионате мира.
Обновлено в 14:35
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Во дворе на Светлановском иномарка сбила 12-летнего мальчика
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 мая в 17:00 у дома № 36/3 по Светлановскому проспекту автомобиль марки 35-летний водитель автомобиля марки Opel Astra наехал на внутридворовой территории на 12-летнего мальчика.
Обновлено в 12:52
Наука
Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ
Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Первый вице-спикер Госдумы прибыл на Кубу с официальным визитом
Парламентская делегация во главе с первым вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым прилетела во вторник в Гавану с официальным визитом.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52