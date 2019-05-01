Экономика

Фондовый рынок США «не может определиться»REGNUM вчера в 10:44

Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно — Dow Jones вырос на открытии, S&P 500 и Nasdaq открылись в «красной зоне», 30 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркетвчера в 10:50

Биржи США растут на отчетности Apple и в ожидании новостей от ФРС

ПРАЙМ10:55

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

Американские биржи снова растут, несмотря на слабую статистику

Finam.Ru11:03

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Уолл-стрит может открыться без внятной динамики после экономических данных

Financial One29 апреля в 09:50
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Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Кино

Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала

Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Здоровье

Названы 5 мешающих похудению привычек

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Происшествия

Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Авто

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Футбол

Салах: «Почти каждый день плакал на чемпионате мира»

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах до сих пор грустит из-за травмы в киевском финале Лиги чемпионов, из-за которой он не смог нормально выступить на чемпионате мира.
Обновлено в 14:35
Политика

Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Во дворе на Светлановском иномарка сбила 12-летнего мальчика

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 мая в 17:00 у дома № 36/3 по Светлановскому проспекту автомобиль марки 35-летний водитель автомобиля марки Opel Astra наехал на внутридворовой территории на 12-летнего мальчика.
Обновлено в 12:52
Наука

Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ

Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Первый вице-спикер Госдумы прибыл на Кубу с официальным визитом

Парламентская делегация во главе с первым вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым прилетела во вторник в Гавану с официальным визитом.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Политика

Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
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