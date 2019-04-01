Финансы
Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM 10:23
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Политика
Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit
Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.
Обновлено в 19:16
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Общество
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Интернет
Во «ВКонтакте» прокомментировали данные об утечке голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла информацию о существовании уязвимости, которая позволяет получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении соцсети.
Обновлено в 15:27
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено в 18:30
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе
Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Суд по делу Хорошавина продолжился рассмотрением вещдоков
На заседании продолжили знакомиться с вещдоками и разбирать записи телефонных переговоров между фигурантами дела.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе
Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Авто
Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт
Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
Обновлено в 05:44
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах
Обновлено в 21:01
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено в 16:31
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55