Финансы
Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM вчера в 10:23
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца
Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7
Обновлено вчера в 23:24
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Доклад Мюллера продлевает патовую ситуацию, а не устраняет её
В России тоже полагали, что прекращение расследования в любом случае изменит ситуацию, когда подозреваемый в сговоре с Кремлём, но остающийся в Белом доме президент не может себе позволить даже нормального диалога с российским правительством, и единственные шаги, которые он может смело предпринимать, – это усиление конфронтации.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Президент Алжира пообещал уйти в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit
Депутаты Палаты общин парламента Великобритании снова отвергли все альтернативы не получившему одобрения проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено вчера в 14:29
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится
В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Сеть магазинов «Белорусские продукты» предлагает купить сыры и колбасы со скидкой
Сеть магазинов "Белорусские продукты" (ИП Лазарь) в Южно-Сахалинске объявляет о снижении цен на сыры и колбасы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Стал известен лидер по продажам смартфонов в России
Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов
Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Игры
Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой
Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22