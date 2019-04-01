Финансы

Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM вчера в 10:23

Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМвчера в 17:03

Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов

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Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС - на 1,4%

Финмаркетвчера в 11:59

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Вечерний обзор рынка акций 01.04.2019. Российский рынок провёл сильный день

Глас Народавчера в 12:18

Американский рынок воодушевился китайской макростатистикой

Finam.Ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7

Обновлено вчера в 23:24
Общество

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика

Доклад Мюллера продлевает патовую ситуацию, а не устраняет её

В России тоже полагали, что прекращение расследования в любом случае изменит ситуацию, когда подозреваемый в сговоре с Кремлём, но остающийся в Белом доме президент не может себе позволить даже нормального диалога с российским правительством, и единственные шаги, которые он может смело предпринимать, – это усиление конфронтации.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании снова отвергли все альтернативы не получившему одобрения проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено вчера в 14:29
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится

В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газона

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Сеть магазинов «Белорусские продукты» предлагает купить сыры и колбасы со скидкой

Сеть магазинов "Белорусские продукты" (ИП Лазарь) в Южно-Сахалинске объявляет о снижении цен на сыры и колбасы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов

Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Игры

Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»

Обновлено вчера в 13:15
Общество

В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой

Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22
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