Экономика
Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM вчера в 10:23
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Недвижимость
В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье
Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Технологии
Предприятия «Ростеха» получили отечественный аналог Skype for Business
Предприятия госкорпорации «Ростех» получили систему унифицированных онлайн-коммуникаций для бизнеса, которая является альтернативой Skype for Business.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Авто
Toyota представит новый Yaris в кузове хэтчбек 2020
Крупнейшая японская автомобильная корпорация Toyota представила модель Yaris в кузове хэтчбек.
Обновлено в 01:29
Авто
Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис
Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Президент Алжира объявил о досрочном уходе в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем решении покинуть пост досрочно — до 28 апреля 2019 года (в этот день истекает срок действия его президентского мандата).
Обновлено вчера в 21:30