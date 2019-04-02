Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM 01 апреля в 10:23

Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.

Фондовый рынок США начал второй квартал с роста

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