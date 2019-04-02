Экономика
Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM 01 апреля в 10:23
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия
В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Названы марки опасного куриного фарша
Обновлено в 01:10
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
Обновлено в 05:03
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:03
Общество
Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:47
Спорт
Глава Союза журналистов России прокомментировал нападение на Уткина
Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв надеется, что правоохранительные органы сумеют разыскать напавшего на Василия Уткина и заказчиков этого преступления.
Обновлено в 04:23
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Общество
Россия лидирует в Европе по числу заключенных
На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность зэков в РФ за последние 10 лет существенно снизилась – на 32,4%.
Обновлено в 00:23
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Происшествия
По правилам 90-х: похищение, угон и ещё 12 уголовных дел омской многодетной матери Веры Бегун
Обновлено в 01:43
Хоккей
НХЛ. Радулов стал второй звездой игрового дня
Обновлено в 02:52
Авто
Mercedes-Benz покажет кроссовер GLB-Class в качестве концепта
Mercedes-Benz продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу GLB, предсерийный вариант которого дебютирует в середине апреля на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Во Владивостоке машина провалилась под асфальт
Во Владивостоке машина провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы, сообщает краевое управление МВД.
Обновлено в 04:01
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14