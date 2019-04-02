Экономика

Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM 01 апреля в 10:23

Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Без взлётов и падений: Индексы Уолл-стрит «взяли перерыв»

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Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМ01 апреля в 17:03
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Происшествия

В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Названы марки опасного куриного фарша

Обновлено в 01:10
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго

Обновлено в 05:03
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Наука

Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение

Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Экономика

Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:03
Общество

Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию

Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Музыка

Стало известно, под каким номером Лазарев выступит на «Евровидении»

Обновлено в 02:54
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:47
Спорт

Глава Союза журналистов России прокомментировал нападение на Уткина

Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв надеется, что правоохранительные органы сумеют разыскать напавшего на Василия Уткина и заказчиков этого преступления.
Обновлено в 04:23
Экономика

Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах

Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Общество

Россия лидирует в Европе по числу заключенных

На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность зэков в РФ за последние 10 лет существенно снизилась – на 32,4%.
Обновлено в 00:23
Общество

В России выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Происшествия

По правилам 90-х: похищение, угон и ещё 12 уголовных дел омской многодетной матери Веры Бегун

Обновлено в 01:43
Хоккей

НХЛ. Радулов стал второй звездой игрового дня

Обновлено в 02:52
Авто

Mercedes-Benz покажет кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Mercedes-Benz продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу GLB, предсерийный вариант которого дебютирует в середине апреля на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Во Владивостоке машина провалилась под асфальт

Во Владивостоке машина провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы, сообщает краевое управление МВД.
Обновлено в 04:01
Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
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