Экономика
Фондовый рынок США начал второй квартал с ростаREGNUM 01 апреля в 10:23
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Футбол
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Обновлено в 12:32
Общество
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Политика
Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах
Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Авто
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Организатор и исполнители ограбления Сестрорецкой больницы задержаны
Как сообщили в Следственном комитете РФ, организатор задержан в Санкт-Петербурге, двое исполнителей — в Тамбовской и Нижегородской областях.
Обновлено в 05:44
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Политика
В штабе Зеленского заявили, что признают минские соглашения
В штабе лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского заявили, что признают нормандский формат и минские соглашения как основу для урегулирования конфликта на востоке страны.
Обновлено в 12:55
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Футбол
Абрамович впервые за десять лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович впервые за почти десять лет не выкупил ложу на домашней арене "Стэмфорд Бридж" до начала сезона, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:04
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море
Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Экономика
Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово
Минтранс России возобновит строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона OnePlus 7
Ранее сообщалось, что OnePlus 7 получит процессор Snapdragon 855, а также 8 или 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 09:32
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
Обновлено в 04:18
Наука
Ученые назвали диету, которая поможет избавиться от кровоточащих десен
Через шесть месяцев ученые подвели итоги эксперимента и обнаружили, что переход на новую диету улучшил состояние десен примерно на 20%, уменьшил частоту кровотечений на 15% и сократил площадь воспалений на 13%.
Обновлено в 10:40
Политика
США нашли, кому еще можно впарить американское оружие
Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 09:51
Политика
Голикова расскажет в Госдуме о реализации нацпроектов
Вице-премьер Татьяна Голикова 3 апреля выступит в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом об основных подходах в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
Обновлено 01 апреля в 11:38
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36