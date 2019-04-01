Экономика
Американские рынки акций демонстрируют активный рост в начале торговФинмаркет 09:55
Американские фондовые индикаторы демонстрируют значительное повышение в начале торгов в понедельник благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из Китая.
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Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Обновлено в 13:11
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Спорт
Гербулов обвинил Тихонова во лжи на заседании тренерского совета СБР
Бывший тренер сборной России Андрей Гербулов на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) прервал выступление четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Футбол
Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло
Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.
Обновлено в 11:29
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Экономика
Фонд дочери Путина получил от «Роснефти» 28 млн рублей
«Роснефть» заплатит фонду «Национальное интеллектуальное развитие» 28 млн рублей за проведение патентных исследований.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья
Напомним, что в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
Обновлено в 03:58
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля
Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07