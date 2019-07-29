Финансы

Фондовый рынок США начал торги со снижения основных индексовREGNUM вчера в 10:33

Фондовый рынок США начал торги со снижения всех основных индексов из-за падения котировок компаний «высокотехнологичного» сектора, 30 июля передает агентство Reuters.
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Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
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Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
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Почему важно пить сладкий какао, рассказали специалисты

Специалисты советуют употреблять какао в светлое время суток. В напиток можно добавить гвоздику и корицу.
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КНДР заподозрили в создании подлодки для баллистических ракет

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Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

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Обновлено вчера в 14:00
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Польская журналистка оценила отдых в Крыму

Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.
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В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

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Годовая же стоимость владения авто для россиян обходится дешевле, чем для американцев, всего на 30%.
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Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
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Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

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