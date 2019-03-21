Финансы

Фондовый рынок США начал торги снижениемREGNUM вчера в 11:03

Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне», 20 марта передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»

Росбалт02:12

Биржи США закрылись преимущественно в минусе после заседания ФРС

ПРАЙМвчера в 18:06

Перед рублем открылась перспектива попробовать на прочность уровень 63 за доллар. 21.03.19

Глас Народа01:27

Лихорадка на Уолл-Стрит. Индексы пошли вразнос перед объявлением ставок

РБКвчера в 10:38

Российский рынок акций открылся в мажоре

Финмаркет03:05

Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

REGNUMвчера в 16:57

Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Игры

Обновление «Новые горизонты» для Skyforge выйдет уже в апреле

Разработчики бесплатной экшен-MMORPG Skyforge рассказали, что глобальное обновление «Новые горизонты» выйдет 9 апреля 2019 года на PC, 10 апреля — на PlayStation 4, и 11 апреля — на Xbox One.
Обновлено в 04:31
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.
Обновлено в 04:38
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине

По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика

Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Экономика

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Спорт

Степанова и Букин выступят предпоследними в ритм-танце на ЧМ

Обновлено в 05:41
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Происшествия

При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек

Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Общество

Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав

Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Энергетика

Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Евросоюз выдает субсидии на Baltic Pipe, СПГ-терминал в Свиноуйсьце и интерконнектор между Литвой и Польшей.
Обновлено в 09:20
Транспорт

Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Наука

Болезнь Паркинсона научились определять по запаху

В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Обновлено в 07:19
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество

Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов

В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Кино

Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах

Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
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