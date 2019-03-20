Финансы

Фондовый рынок США начал торги снижениемREGNUM вчера в 11:03

Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне», 20 марта передает агентство Reuters.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лихорадка на Уолл-Стрит. Индексы пошли вразнос перед объявлением ставок

РБКвчера в 10:38

Биржи США закрылись преимущественно в минусе после заседания ФРС

ПРАЙМвчера в 18:06

Рынок акций США завершил торги без единой динамики

Финмаркет01:56

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалтвчера в 10:36

Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

REGNUMвчера в 16:57

Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50

Перед рублем открылась перспектива попробовать на прочность уровень 63 за доллар. 21.03.19

Глас Народа01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Обновлено в 01:19
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Космос

Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля

Американская корпорация Boeing перенесла на три месяца запуск нового беспилотника CST-100 Starliner, который в апреле должен был отправиться к МКС.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено вчера в 07:57
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика

Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:38
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг наушников

Какие наушники оказались самыми лучшими, а какие поигрывают конкурентам, читайте на сайте Роскачества.
Обновлено в 01:00
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

СМИ: Китай и США настроены на торговое соглашение и одновременно готовы к худшему

Китай и США настроены на подписание в ближайшее время соглашения по урегулированию торговых трений, однако обе стороны готовы и к худшему повороту событий.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Политика

Врио главы Челябинской области переназначил правительство региона, кроме одного министра

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оставил работать всех членов областного правительства, кроме ответственного за дорожное хозяйство и транспорт Дмитрия Микулика, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.
Обновлено в 01:53
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков

Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Экономика

Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита

По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Продолжительность жизни в России в 2018 году превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 года составила 73 год и один месяц.
Обновлено вчера в 09:59
Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное