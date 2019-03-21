Финансы

Фондовый рынок США начал торги снижениемREGNUM вчера в 11:03

Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне», 20 марта передает агентство Reuters.
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Индексы Уолл-стрит растут на хорошей статистике по рынку труда

ПРАЙМ10:39

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт10:44

Позитивные статданные стимулируют рост американских индексов

Финмаркет10:17

Фондовый рынок США «переваривает» заявление ФРС

REGNUM11:36

Инвесторы рассчитывают на рост акций США после «золотого креста» индекса Dow

Financial One08:50

Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50

Вверх или вниз? Индексы не определились с направлением движения

РБК18 марта в 09:48
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Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Авто

Haval выпустил в России топовую версию Haval H9

Топовая комплектация Premium полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 предлагается россиянам по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает дуэтом с Евгением Петросяном

Обновлено в 05:39
Авто

Ford планирует развивать производство электромобилей

Автопроизводитель Ford Motor Co. планирует вложить порядка $900 млн в свой завод в городе Флэт-Рок в штате Мичиган, чтобы расширить производство электромобилей и самоуправляемых автомобилей.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Общество

В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Обновлено в 11:33
Хоккей

Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»

Обновлено в 00:02
Космос

Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт

Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Доступ к учебным пособиям столичных педагогов откроют для жителей РФ

Обновлено в 10:36
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Игры

Ubisoft продолжит сотрудничество с Epic Games и бесплатно раздаст игры

Студия Ubisoft намерена продолжить свое сотрудничество с компанией Epic Games.
Обновлено в 08:36
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек

Обновлено в 05:38
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Россиян предупредили о появлении первых клещей

Клещей заметили уже жители Приморского и Хабаровского края, Красноярска, Горного Алтая и Хакасии.
Обновлено в 06:13
Политика

Украина захотела сохранить транзит российского газа

Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27
Футбол

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
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