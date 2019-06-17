Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Муж Елизаветы II 98-летний принц Филипп был против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Массовые увольнения в столичной полиции оказались фейком
Слухи о массовом увольнении сотрудников полиции в Западном округе Москвы оказались фейком.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Два детских отделения центральной больницы Ярославля поменяют прописку
Детские пульмонологическое и педиатрическое отделения центральной больницы Ярославля переедут.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в Ростове
Обновлено в 09:50
Общество
Илон Маск сообщил в Twitter, что удалился из Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск удалил свой аккаунт из Twitter.
Обновлено в 04:30
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе
В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Недвижимость
Госдума зачищает рынок новостроек от всех схем продаж, кроме ДДУ
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал ко второму чтению поправки в законопроект, который исключает возможность применять все схемы привлечения средств граждан, кроме договоров долевого участия (ДДУ), сообщает Дума ТВ.
Обновлено в 09:50