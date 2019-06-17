Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUM10:05

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркет09:57

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

ПРАЙМ07:45

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народа01:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Муж Елизаветы II 98-летний принц Филипп был против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Массовые увольнения в столичной полиции оказались фейком

Слухи о массовом увольнении сотрудников полиции в Западном округе Москвы оказались фейком.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Два детских отделения центральной больницы Ярославля поменяют прописку

Детские пульмонологическое и педиатрическое отделения центральной больницы Ярославля переедут.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Обновлено в 10:09
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Технологии

В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в Ростове

Обновлено в 09:50
Общество

Илон Маск сообщил в Twitter, что удалился из Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск удалил свой аккаунт из Twitter.
Обновлено в 04:30
Политика

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе

В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Недвижимость

Госдума зачищает рынок новостроек от всех схем продаж, кроме ДДУ

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал ко второму чтению поправки в законопроект, который исключает возможность применять все схемы привлечения средств граждан, кроме договоров долевого участия (ДДУ), сообщает Дума ТВ.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
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