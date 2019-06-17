Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:30

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUM10:05

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народа01:23

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркет09:57

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

ПРАЙМ07:45

«Пузырь» на рынке высоких технологий 2.0

Вести.Финанс10:07
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Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Футбол

«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
Обновлено в 08:45
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»

Обновлено в 11:10
Политика

Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину

Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Здоровье

В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека

Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Наука

Физики рассказали, как приготовить идеальные блины

Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Пожарные локализовали возгорание в двух частных домах в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Обновлено в 11:13
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Спорт

Сергей Шубенков в падении выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги

Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими

Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно "настроить" иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки

Обновлено в 09:34
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Кино

Стали известны итоги Кинотавра-2019

Главный приз достался дебютному фильму "Бык" режиссера Бориса Акопова. Операторская работа Глеба Филатова в этом же фильме признана лучшей.
Обновлено вчера в 15:58
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