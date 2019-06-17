Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым
«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
Обновлено в 08:45
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину
Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека
Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Наука
Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Пожарные локализовали возгорание в двух частных домах в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Обновлено в 11:13
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Спорт
Сергей Шубенков в падении выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги
Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими
Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы
Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно "настроить" иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
Обновлено в 09:34
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Кино
Стали известны итоги Кинотавра-2019
Главный приз достался дебютному фильму "Бык" режиссера Бориса Акопова. Операторская работа Глеба Филатова в этом же фильме признана лучшей.
Обновлено вчера в 15:58