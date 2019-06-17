Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:30

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народа01:23

«Пузырь» на рынке высоких технологий 2.0

Вести.Финанс10:07

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркет09:57

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

ПРАЙМ07:45

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUM10:05

Попали в листинг: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Азиза рассказала о связи Игоря Талькова и криминального авторитета

Обновлено в 12:20
Политика

Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами

Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Нужно ли летом принимать витамины в таблетках?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Зимой и весной, когда свежих фруктов и овощей на столе недостаточно, наш организм остро нуждается в витаминах, поэтому принимать витаминные комплексы в этот период необходимо.
Обновлено в 00:01
Общество

BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую

Обновлено в 12:30
Экономика

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством

Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Политика

Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Обновлено в 12:48
Политика

Умер генерал армии Филипп Бобков

На 94-м году жизни скончался генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:38
Политика

Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития

Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Все цыгане сбежали из Чемодановки

Обновлено в 12:36
Футбол

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено в 07:12
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

Обновлено в 12:24
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика

Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Авто

Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe

Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
Политика

Литва потребовала от Adidas убрать одежду с символикой СССР

Новая коллекция спортивной одежды Adidas не понравилась литовским консерваторам.
Обновлено в 10:50
Общество

Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
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