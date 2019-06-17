Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика
Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами
Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Здоровье
Нужно ли летом принимать витамины в таблетках?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Зимой и весной, когда свежих фруктов и овощей на столе недостаточно, наш организм остро нуждается в витаминах, поэтому принимать витаминные комплексы в этот период необходимо.
Обновлено в 00:01
Общество
BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую
Обновлено в 12:30
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством
Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Обновлено в 12:48
Политика
Умер генерал армии Филипп Бобков
На 94-м году жизни скончался генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:38
Политика
Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития
Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Все цыгане сбежали из Чемодановки
Обновлено в 12:36
Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
Обновлено в 12:24
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика
Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Авто
Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe
Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Политика
Литва потребовала от Adidas убрать одежду с символикой СССР
Новая коллекция спортивной одежды Adidas не понравилась литовским консерваторам.
Обновлено в 10:50
Общество
Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10