Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Биржи США закрылись в плюсе, акции Sotheby’s подскочили на 59% на новости о продаже

ПРАЙМ16:50

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркет09:57

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:30

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUM10:05

«Пузырь» на рынке высоких технологий 2.0

Вести.Финанс10:07

Индексы США торгуются с умеренным повышением

Глас Народа15:44

Попали в листинг: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Американский B-52 совершил аварийную посадку в Великобритании

Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Политика

Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике

Сегодня, 18 июня депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примут участие в семинаре «Новые технологии для экономики будущего» на площадке «Школы 21» Сбербанка, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 17:00
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Авто

General Motors возродит марку Hummer для электрокаров

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.
Обновлено в 15:50
Общество

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряда социальных выплат

Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 12:04
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Единоборства

UFC — о поединке Нурмагомедова с Порье: «Работа только началась»

Обновлено в 15:06
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Политика

Подготовлены правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету

Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности российского сегмента Интернета (Рунета).
Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Политика

Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат

Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика

США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

«Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видео

Обновлено в 08:19
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
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