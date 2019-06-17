Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсеREGNUM 10:05

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Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
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Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

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