Экономика

Фондовый рынок США начал неделю торгов на прежних позицияхREGNUM 10:51

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Фондовый рынок США начал торги понедельника без серьезного изменения основных индексов, 3 июня передает агентство Reuters.
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