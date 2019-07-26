Финансы
Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордомREGNUM вчера в 16:42
Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на фондовом рынке США с рекордными значениями, 26 июля передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Политика
Крым ответил на просьбу жителей Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем они начнут ездить через Крымский мост.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о беспорядках
Бывшему министру обороны Грузии, лидеру партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили официально предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня, сообщил его адвокат Мамука Чабашвили.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено 25 июля в 07:53
Общество
Путин ужесточил наказание за непропуск скорой помощи
Закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными спецсигналами, подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Задержан директор ФБК Иван Жданов
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о своем задержании.
Обновлено в 04:49
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Названы причины и способы лечения белого налета на языке
Специалисты назвали причины, по которым на языке образуется белый налет. Также они рассказали, как лечить данные проявления.
Обновлено в 01:42
Политика
Назван основной претендент на пост премьера Украины
После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 02:45
Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 03:31
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Бучневич подписал новый контракт с «Рейнджерс»
24-летний россиянин подписал новый двухлетний контракт с клубом из Нью-Йорка. Бучневич находился в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 02:30
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона»
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.
Обновлено в 04:59
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Космическая рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» представила новые снимки различных космических объектов, в том числе центра Млечного пути и скопления галактик, в честь 20-летней годовщины с моменты ее запуска.
Обновлено 24 июля в 06:04
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено вчера в 07:24