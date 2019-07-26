Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на фондовом рынке США с рекордными значениями, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордом

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