Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на фондовом рынке США с рекордными значениями, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордом

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