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Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордомREGNUM вчера в 16:42

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Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на фондовом рынке США с рекордными значениями, 26 июля передаёт агентство Reuters.
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