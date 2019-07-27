Финансы
Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордомREGNUM вчера в 16:42
Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на фондовом рынке США с рекордными значениями, 26 июля передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Происшествия
Митингующие вышли на Трубную площадь и Лубянку
Митингующие разделились на несколько групп и выдвинулись от Тверской улицы, где начинался митинг, в сторону Чистых прудов и Лубянской площади.
Обновлено в 11:11
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Культура
В Туле состоялся фестиваль исторической реконструкции
Обновлено в 08:17
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс поймала ядовитую рыбу в Черном море
Обновлено в 13:58
Политика
Путин встретился с семьями офицеров, погибших в Баренцевом море
Президент России Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, которые погибли на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, информирует ТАСС.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Музыка
Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»
Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.
Обновлено в 08:29
Спорт
Россияне отобрались на чемпионат мира-2019 по пляжному футболу
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Краснодар — Сочи 3:0
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум роскошно отдыхают на Мальорке
Кэти Перри и Орландо Блум роскошно отдыхают на Мальорке Певица прыгала со скалы в воду, а актер поранил ноги до крови.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила на его щеке сигарету
На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.
Обновлено в 09:55
Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем
Обновлено в 08:20
Политика
Филарет в очередной раз пропустил заседание «синода» ПЦУ
Глава раскольнического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) не пришел на заседание синода т.н. «Православной церкви Украины» 27 июля в Киевской православной богословской академии под председательством главы ПЦУ Епифания (Думенко).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 16:22
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45