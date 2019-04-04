Экономика
Фондовый рынок США: Индексы Уолл-стрит «застыли на месте»REGNUM 11:10
Как сообщало ИА REGNUM, первый квартал 2019 года для Уолл-стрит отметился рекордным за десять лет ростом. С началом второго квартала рынок сильно «сбавил обороты».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Футбол
Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Саратове распылили газовый баллончик в школе
Обновлено в 09:53
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Армия Хафтара заняла город в 100 км от Триполи
Обновлено в 10:42
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах
Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.
Обновлено в 11:34
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Футбол
Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом
По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Футбол
В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле
В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Космос
Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени
Обновлено в 06:10
Хоккей
Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал шансы капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает официальный сайт лиги.
Обновлено в 03:30